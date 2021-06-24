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24.06.2021 13:27
Рубрика: Общество

Дмитрий Чернышенко наградил победителей первого хакатона по искусственному интеллекту

23 июня в Нижнем Новгороде, на площадке конференции ЦИПР, прошла церемония награждения победителей первого хакатона по искусственному интеллекту Всероссийской серии хакатонов, запущенной в 2021 году в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект". В церемонии награждения принял участие зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Организатором проекта выступает Минэкономразвития, оператором является АНО "Россия - страна возможностей", организационным партнером - Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

На протяжении 48 часов 26 команд, из которых 11 дошли до финала, занимались решением кейса от АНО "Университет 20.35". Перед участниками хакатона была поставлена задача - на основании представленных датасетов и открытых данных, с применением технологий искусственного интеллекта, создать модель оценки соответствия образовательных программ запросам рынка труда и лучшим практикам в сфере подготовки специалистов по сквозным технологиям.

Первое место в хакатоне заняла команда Showcase из Москвы. Ее участники разработали решение, оценивающее эффективность образовательных программ по сквозным технологиям на основе оценки соответствия программы рынку труда и пользы для обучающихся и работодателей. Второе и третье места заняли команды из Нижегородской области - MirITeam и команда "Княгининский университет" соответственно.

"Мы сделаем все возможное, чтобы решения участников хакатона воплотились в жизнь. Это очень интересные кейсы, которые сейчас в повестке того, что требуется нашей стране. Не только "Университет 20.35", но и на федеральном уровне мы попробуем их с вами докрутить, выстроить эту цепочку, когда работодатель сам формирует учебные модули, которые ему нужны для подготовки специалистов. Мы же делаем сквозную прослеживаемость эффективности реализации этих модулей. И нам важно понимать, что движет участниками, чтобы мы могли эти условия для них создать, и чтобы больше ребят приходили и сражались на таких хакатонах и создавали такие уникальные вещи. Ну а мы постараемся сделать все, чтобы эти решения воплотились в жизнь, а их разработчики достигли своей мечты. Наверняка у каждого она есть и у сегодняшних победителей она точно будет достигнута", - отметил Дмитрий Чернышенко.

Общество Образование

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