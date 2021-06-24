Египет разрешил въезд вакцинированным иностранцам без ПЦР-тестов

Полностью вакцинированные от коронавируса иностранцы могут въезжать в Египет без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о наличии прививок. Об этом в среду объявило министерство здравоохранения и народонаселения страны.

"Сюда относятся вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения и Управлением по лекарственным средствам Египта", - цитирует ТАСС заявление ведомства. Въезд разрешен через 14 дней после получения второй дозы двухкомпонентной вакцины. В списке разрешенных препаратов есть и российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

Минздрав Египта уточнил, что новые правила касаются туристов только из тех стран, которые не затронули мутировавшие штаммы коронавируса. В случае, если пассажир прибывает из Индии, Бангладеш, Пакистана, Бутана, Мьянмы, Непала, Вьетнама, Шри-Ланки, Бразилии и некоторых других стран Латинской Америки, то даже при наличии сертификата о вакцинации гражданин обязан сделать тест на коронавирус.

В Египте среднесуточный прирост инфицированных снизился до 500 человек. По последним данным, с начала пандемии в стране было выявлено свыше 278 тысяч заразившихся, 15,9 тысячи человек скончались.