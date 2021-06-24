Эксперты назвали факторы, влияющие на развитие российского экспорта

В ближайшем будущем российские регионы могут увеличить объемы экспортных поставок за счет трех факторов: восстановления мирового рынка, умеренных санкционных ожиданий, а также динамичного и инновационного развития промышленности регионов-лидеров, считают в РЭУ им. Г.В. Плеханова.

А вот факторами, сдерживающими российский экспорт, эксперты назвали недостаточную включенность компаний в глобальные цепочки добавленной стоимости и поставок, ограниченный спектр конкурентоспособной продукции, а также недостаточный уровень финансов для вывода продукции на внешние рынки.

Основной причиной снижения объемов экспортных поставок за последний год, по их мнению, стало падение стоимости сырьевых ресурсов, а также снижение объемов потребление их на фоне пандемии.

"Падение объясняется уменьшением объемов сырьевого экспорта, в том числе из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры", - подытожили эксперты.