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Рубрика: Власть

Ковид меняет правила

Эксперты обсудили влияние пандемии на выборы
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Столичный выпуск № 139(8490)
Россия пошла по пути тех стран, где на фоне пандемии не свернули электоральные процессы, а, напротив, открыли новые возможности для избирателей и участников выборов. Так, предстоящие в сентябре выборы в Госдуму и другие органы власти пройдут в течение трех дней. При этом длительность голосования сама по себе для большинства россиян не снижает доверия к результату. Данные такого опроса ВЦИОМ в четверг представили на "круглом столе", посвященном вызовам, которые ставит перед избирательной системой пандемия.

Откладывать выборы из-за пандемии коронавируса - не выход, более выигрышная стратегия - усиливать безопасность, расширять возможности для голосования и обеспечивать доверие к результатам при использовании новых форматов. Опасения, что явка будет низкой, участие - опасным для здоровья, а результаты - нелегитимными, как правило, не оправдываются, отметила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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- По опыту проведения выборов прошлого года были страны, где явка оказалась выше, чем в предыдущих электоральных циклах, это были в основном европейские страны, - рассказала она. - И, как показывает практика, нет прямой связи с заражением, особых всплесков после выборов не наблюдалось.

Из-за COVID-19 многие страны стали расширять возможности голосования. По этому пути пошла и Россия, введя электронное голосование и многодневный формат. Опросы показывают, что эти новшества не снижают легитимности результатов. Свежие данные представил руководитель Практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов. По его словам, среди тех, кто собирается голосовать на сентябрьских выборах, 12% уверенно заявили, что больше доверяют многодневному формату, еще 43% сказали, что количество дней не отражается на достоверности итогов. "Итого мы посчитали возможным объединить эти показатели - 55% в таком случае составляют группу лояльного отношения", - сказал Мамонов. Еще 44% респондентов больше доверяют голосованию, которое проходит в один день.

Перенос выборов из-за пандемии - это не выход, надо усиливать безопасность и расширять возможности голосования

Поддержку граждан получило и дистанционное электронное голосование, хотя традиционалистов пока заметно больше. Из тех, кто собирается участвовать в выборах, 61% назвал более удобным бумажное голосование, 36% больше привлекает электронное, рассказал Мамонов. Он добавил, что тут наблюдается четкая возрастная корреляция: чем моложе респонденты, тем чаще они выбирают онлайн формат. Пика популярности он достиг в группе 18-24 года, здесь более удобным его назвали 70%. Для сравнения: только 18% избирателей старше 60 лет готовы голосовать через интернет, 77% предпочитают старый добрый бумажный бюллетень.

Коронавирус с нами надолго, и избиркомам, и участникам выборов следует учитывать это, планируя свою работу, уверен руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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- Выборы, в которых базовой рамкой является безопасность участников, - это не прихоть, не временное явление, это на долгие годы вперед постоянная история. С этим надо смириться, учиться жить, учиться выигрывать, учиться работать, - сказал он.

По мнению эксперта, опыт выборов прошлого года в мире показывает, что больше поддержки получит тот, кто "лучше умеет пользоваться коронавирусной повесткой". "Яркий пример - смена власти в США", - отметил он.

Одной из главных задач для тех, кто готов играть по коронавирусным правилам, становится качественное наблюдение за выборами. По словам председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алены Булгаковой, российское наблюдательское сообщество готово его обеспечить. "Мы ходим по земле, ездим в регионы, встречаемся с наблюдателями, с членами комиссий - крайне редко возникают вопросы у участников процесса", - сказала она. "Опыт России - беспрецедентный, здесь нам нет равных в области общественного контроля и консолидации гражданского общества в целях обеспечения независимого наблюдения на выборах", - добавила Булгакова.

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