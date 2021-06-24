Эксперты оценили, как маркировка скажется на рынке антисептиков

Обязательная маркировка антисептических и дезинфицирующих средств позволит увеличить долю легальной продукции, а также будет способствовать пополнению федерального бюджета. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики.

По оценкам экспертов, в 2020 году в России было продано более 600 миллионов упаковок подобной продукции. При этом доля нелегального оборота составила 51%, что на 10% превышает показатели 2018-2019 годов.

"Многие производители выпускали антисептики, кодифицируя свою продукцию не как лекарственные препараты, а как химические дезинфицирующие средства. Такая продукция не подпадала под требование об обязательной маркировке и реализовывалась не только через аптеки, но и в розничной сети, предприятиях сферы услуг и т.д.", - говорится в отчете ВШЭ.

Фактически, рынок антисептических средств оказался разделен на два сектора - для первого сегмента (рынок лекарственных препаратов) действовали жесткие нормы регулирования и требования об обязательной маркировке продукции, тогда как государственный надзор над компаниями, работающими во втором сегменте, был намного мягче.

В ВШЭ отмечают, что введение обязательной маркировки для всей антисептической продукции позволит увеличить доходы легальных производителей (за счет сокращения нелегальных продаж на, как минимум, 50%). Кроме того, доходы государства могу вырасти на 0,2-0,25 миллиарда рублей в год (налог на прибыль, НДФЛ и социальные взносы).

"Введение маркировки не приведет к значимому увеличению цен для конечных потребителей. Этому способствует, в частности, длительная процедура введения обязательной маркировки (эксперимент, запрет на производство немаркированной продукции, запрет на обращение немаркированной продукции)", - отмечают аналитики.

Единую систему национальной цифровой маркировки и отслеживания товаров планируется внедрить до 2024 года. Она должна охватить все отрасли промышленности. С помощью маркировки можно будет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине.