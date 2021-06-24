Facebook взорвался очень жесткой реакцией на "неудачную роль" артиста Бероева. На церемонии вручения премии "ТЭФИ - Летопись Победы" он вышел на сцену с большой желтой звездой на лацкане пиджака. Звездой, похожей на ту, которую нацисты заставляли носить евреев на подконтрольных гитлеровцам территориях в период Холокоста.

"Я не вакцинировался, - заявил артист, - знаете, мое тело - мое дело. Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Гражданин ты или будешь находиться в резервации, и не будешь пользоваться благами общества, если не привит? У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей в Великой Отечественной войне, могли это допустить?"

Зал ответил Бероеву неуверенными аплодисментами. Потом голосами из зала: "А я привился". Кто-то добавил: "Я уже два раза". Актер сделал паузу, но все же продолжил: "Человек неотделим от его достоинства. Я прошу вас, люди, не допустите разделения нас с вами, не допустите сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и черных, евреев и не евреев, привитых и не привитых. Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, что бы это не повторилось, кровью".

Аплодисментов из зала было меньше. Раздались возгласы: "Молодец". Хотя зал явно пребывал в неуверенности..

"Сравнение запрета на посещение людных мест с Варшавским гетто не указывает на высокую интеллектуальность автора этого сравнения, - сказал в интервью "РГ" глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.- Это безвкусица - наклеить золотую шестиконечную звезду, не понимая, что это вульгаризация катастрофы, геноцида, убийства детей. Это тоже определенный уровень. Мне жаль, что известный и уважаемый актер выставил себя на поругание и посмешище, а его слова - это признак путаницы или запущенного состояния морального и этического чувства".

На своей странице в Facebook Егор Бероев написал: "Благодарю вас за поддержку!". И проигнорировал критиков.

"Это символичная модель поведения для нынешней плеяды "экспертов" - медийных личностей, типа Бузовой или Бероева, раскрученных рекламой и сериалами, - считает, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Сергей Ениколопов. - Место подобных "экспертов" в буфете, где они должны молча внимать таким людям, как Горин. С вакцинированием, конечно, есть проблемы. Особенно с информационным обеспечением вакцинации и непростительно медленным просвещением общества. И как итог: фантастические эгоисты - ковид-диссиденты делают иконами своего мировоззрения и его продвижения людей нарцисстического склада - актеров и прочих медийных персон. При этом голосов специалистов - врачей, академиков, уважаемых всем обществом людей , каким был, например, академик Дмитрий Лихачев, не слышно".

А зачем? Актер Егор Бероев или другой его собрат по медиа-раскрутке еще гляди сыграет роль "героического" врача, который сметает на своем пути не только женские сердца, а заодно и пандемию.

Как считает Сергей Ениколопов у спроса на ковид-диссиденнство есть два аспекта. Первый - околокультурный. В психологии его называют "Убить толстяка", это когда отрицающий то или иное явление, встает перед моральным выбором - ублажить свое эго, или, переступив через отрицание, убить в себе Фому неверующего ради того, чтобы не заразить разрушающим отрицанием окружающих. Второй аспект - психологический. Ковид-диссидент своим публичным отрицанием существования коронавируса выражает испуг перед ним. И временно снимает страх. "Этот испуг вначале, когда спорное явление надо изучить со всех сторон, даже хорош, - считает Сергей Ениколопов, - а потом он, как правило, лечится общественным порицанием. Но лечится успешно при одном условии, если врачеванием занимаются эксперты без кавычек".

Директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев пишет, что уважает Бероева как артиста, но удивлен, почему столько внимания придается его мнению. "Если бы я на конференции по лабораторной диагностике стал учить Бероева и его коллег актерской игре, - это было бы абсурдом. Почему же известные артисты на своих мероприятиях лезут в противоэпидемические меры?"

Режиссер Алексей Герман не раз говорил, что поддерживает вакцинацию. Его семья привилась от ковида. "Не хочу слушать, что маски бессмысленны, а у каждого есть право на выбор. Думайте, что хотите. Но смерти здесь и сейчас. Рядом. За стенами больниц, машин скорой помощи, квартир. Вы ходите рядом, болеете за футбол, ездите на пляж, а кто-то гибнет, - возмущается он бестолковой фрондой ковид-диссидентов. - Уже слышал, что вашей вины нет, вакцины не гарантируют защиту на сто процентов, нам все врут, это заговор большой фармы, можете ещё 100 примеров привести, но лучше помолчите. Если даже хоть на 50 процентов вакцина поможет остановить смерти, то это уже хорошо".

По мнению Алексея Германа, то, что сегодня происходит, это не история о правах и свободах, а история о жизнях, которыми не стоит инфантильно играть. "Вы рано или поздно сделаете прививку. Вас заставит жизнь, страх, получение визы, работа, но этот пик эпидемии, вернее следующий должен быть меньше. Это лучше для всех", - считает он.

Герман рассказывает, что выложил у себя в аккаунте ролик, снятый на простой телефон в больнице. Коридор заставлен койками с больными, кому-то кроватей не хватило, и люди лежат на полу на матрасах.

"Не понимаю, почему до сих пор открыты фанзоны, но это видео показывает трагедию, которая происходит здесь и сейчас, - пытается он достучаться до живущих по принципу "я так хочу". - Не хочу больше читать в комментариях о вреде вакцинации, читать бессмысленно ещё раз сказанные слова, что она опасна".

С точки зрения маркетолога

Антон Буланов, эксперт Центра развития компетенций в маркетинге НИУ ВШЭ:

Помните, как нас научили пристегиваться ремнем безопасности в машине, использовать детское кресло или пропускать пешеходов на переходе? Сначала всех нещадно штрафовали, а потом люди в какой-то момент сказали: ок, будем пристегиваться ремнями и пропускать пешеходов на переходе.

Социальная ответственность сначала воспитывается через страх, а потом становится нормой. Также было и у известных, брендовых компаний. Сначала всем вроде бы было все равно, экологичная ли у них упаковка, хорошо ли они обращаются со своими сотрудниками, а потом общество начало дискриминировать нарушителей. За отсутствие социальной ответственности их начинали "штрафовать" потребители (переставая покупать товары), инвесторы ( дискриминируя их акции на фондовом рынке) и местные власти (лишая их преференций). Сейчас и на Западе, и у нас практически все ведущие компании говорят, пишут и следуют социальной ответственности.

Когда известные актеры, медийные личности критикуют чье-то поведение относительно вакцинации, мы сталкиваемся с ответственностью личных брендов. Или с ее отсутствием. На мой взгляд они также должны пройти и пройдут путь осознания своей ответственности. А тех, кто не будет ее осознавать, общество начнет дискриминировать. На фильмы условного Егора Бероева люди могут перестать ходить, а создатели фильмов звать его на роли.

Конечно, публика тоже бывает сумасшедшей, и скандальную, хайповую славу никто не отменял. Но никто не отменял и обретение социальной ответственности. Она должна приходить и придет к личным брендам.

Личные бренды пройдут через то, что прошли корпоративные. И у нас сложится ответственность личного бренда, мы пройдем этот путь.

В принципе, если кто-то не привьется под влиянием известного актера, будет тяжело болеть и умрет, этот актер будет отвечать за свое влияние на людей. Я думаю, что и в судебном порядке, если можно вычленить его ответственность. Бероева, мне кажется, вправе осудить и еврейская община - за очень некорректное использование своих символов.

Кейсы Харви Вайнштейна и Кевина Спейси (даже если не останавливаться на оценках того, что они сделали) - пример того, что общество уже требует от личных брендов ответственности не меньшей, чем с продуктовых.

Если вы влияете на кого-то и можете вторгнуться в его пространство, вы должны быть ответственны.