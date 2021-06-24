Эпидемиолог Минздрава призвал вакцинировать детей от COVID-19

Дети, как и взрослые тоже должны вакцинироваться, считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико, передает РИА Новости.

"Дети и подростки переносят инфекцию легко, стерто, но они являются источником инфекции для лиц групп риска", - сказал он в Совете Федерации.

Ранее Всемирная организация здравоохранения решила включить детей и подростков в программу вакцинации от коронавируса.

Николай Брико подтвердил, что не получится избежать расширения возрастных групп по вакцинации.