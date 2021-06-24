ЕС принял cекторальные санкции против Беларуси

Европейский Союз ввел экономические секторальные санкции против Беларуси. Меры, озвученные Советом ЕС, включают, в том числе, ограничения на торговлю хлоридом калия, нефтехимической продукцией, сырьем и оборудованием для табачной промышленности. Речь идет о ключевых сферах белорусской экономики, сообщает телеканал Euronews.

Кроме того, Минск подпадает и под новые финансовые ограничения. Европейский инвестиционный банк останавливает финансирование всех программ в Беларуси. Запрещается страхование правительства и государственных органов. Страны ЕС ограничат также участие в республике многосторонних банков развития.

"Беларусь была и остается приверженной курсу, направленному на самостоятельное и эволюционное развитие государства и общества. Никакой внешний диктат и шантаж не могут заставить нас изменить этот курс, поскольку он отвечает объективным интересам и потребностям белорусских граждан и поддерживается большинством населения страны" - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.