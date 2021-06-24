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Рубрика: Общество

Доступный век

Евразийские омбудсмены ищут общие пути защиты прав инвалидов
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Столичный выпуск № 139(8490)
Как будут голосовать на выборах в Госдуму российские инвалиды? Сможет ли человек на коляске въехать в пункт голосования? Смогут ли слабовидящие прочитать бюллетень, прибегнув к специальной технике? - этими и другими вопросами задалась российский омбудсмен Татьяна Москалькова на пятом заседании Евразийского альянса омбудсменов, прошедшем в четверг в Москве.

Инвалидность имеют почти 13 процентов жителей Земли - более миллиарда человек. В России инвалидов более 11 миллионов человек, из них 680 тысяч - дети. Как защищать их права?

Фото: Александр Корольков/РГ
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Обмен опытом и практиками защиты их прав в рамках Евразийского альянса, по мнению депутата Леонида Слуцкого, делает деятельность омбудсменов более прозрачной, задает новую гуманную архитектуру 21-го столетия. В России , по словам Татьяны Москальковой, специальная мониторинговая группа внимательно отслеживает, как работает государственная программа "Доступная среда" и федеральный закон о социальной защите инвалидов. С ЦИК подписано специальное соглашение, позволяющее соблюсти права инвалидов на участие в выборах.

За время пандемии, когда права инвалидов были задеты особым образом - это касалось и их возможностей подтвердить инвалидность и возможности получить лекарства, не покидая дома - уже выработаны механизмы помощи им. Причем не только в России, но и между странами, входящими в Евразийский альянс. Татьяна Москалькова гордится помощью армянским детям, возвращенным из России родителям в Армению в ситуации закрытых границ. За последние три года, по словам омбудсмена, к нему поступило 3000 обращений. Наиболее часто в них поднимались вопросы социальной поддержки, медицинской помощи, низкого уровня доступной среды. По мнению Москальковой, сегодня нужен единый реестр инвалидов, нуждающихся в помощи. Особым достижением, по словам первого заместителя министра труда и соцзащиты Алексея Вовченко, стала система заочного освидетельствования инвалидности, через которую в пандемию прошло 2 миллиона человек. Если раньше получали 200 тысяч обжалований, то в пандемийный год получили их всего 12 тысяч.

Общество Соцсфера Соцзащита Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам человека Господдержка инвалидов

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