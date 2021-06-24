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24.06.2021 14:37
Рубрика: Культура

Фаину Раневскую сыграет дочь Любови Полищук

Текст: Сусанна Альперина
В России появится сериал о Фаине Раневской. В четверг, 24 июня, стало известно, что начались съемки восьмисерийной драмы "Фаина", рассказывающей о жизни великой советской актрисы. Проект реализуется по заказу Первого канала при поддержке Министерства культуры РФ. Съемки сериала приурочены к 125-летию легендарной артистки, юбилей которой отмечается в августе 2021 года, а снимает международная компания Star Media.

Вопрос, кто сыграет Раневскую, волновал всех, до кого дошла информация о планах в отношении сериала. Актриса была утверждена после долгих месяцев проб из сотен претенденток. Это - Мариэтта Цигаль-Полищук ("Крылья Империи", "Таинственная страсть"), дочь актрисы Любови Полищук и Сергея Цигаля.

Фото: Синема Продакшн
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Мариэтта Цигаль-Полищук говорит о роли так (цитируется по релизу, присланному в "РГ"): "Какие чувства я испытываю, приступая к съемкам нашего сериала? Страх, страх и еще раз страх. С самого детства я очень любила Фаину Георгиевну Раневскую. Началось как у всех - с ее невероятных и таких запоминающихся персонажей в кино. Затем я прочитала книгу Алексея Щеглова и после этого уже стала целенаправленно искать информацию о ней в самых разных источниках.

Прочитала и посмотрела все, что можно и нельзя; восхищалась ее невероятным человеческим стержнем и добротой, сочетанием в ней совершенно не сочетаемых парадоксальных противоположностей. И задача воплотить на экране настоящую легенду - это катастрофический уровень ответственности.

Но мы не ставим цель показать портретное сходство с Раневской, я не играю Фаину Георгиевну в точности такой, какой она была на самом деле - глупо и пытаться на это претендовать. Это просто невозможно, ведь она была такая одна, уникальная и неповторимая, и таких как она больше не будет. Мы создаем историю и некий образ, основанный на нашем восприятии ее характера, жизни, ролей".

Фото: Star Media

В сериале также снимаются: Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Ирина Гринева, Даниил Спиваковский, Ольга Науменко, Мириам Сехон, Семен Стругачев, Виталий Егоров, Лика Нифонтова, Максима Литовченко, Ольга Цинк и другие артисты.

Согласно аннотации, сериал расскажет о том, как 20-летняя Фаина Фельдман едет покорять театральную Москву. Столица встречает ее враждебно, но Фаину это мало волнует, тем более, что в ее жизни появляются настоящие друзья и наставники. Каждый маломальский успех, сменяет серьезная жизненная драма. Революция, потом война… и всякий раз нешуточная борьба за жизнь…

Работа над сериалом "Фаина" продлится до конца сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Выборге и Таганроге, родном городе актрисы. Премьера проекта состоится на Первом канале.

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Режиссер фильма Дмитрий Петрунь ("Тест на беременность", "Спальный район", "Воскресенский", "Молчание", "Операция "Валькирия"). "Фаина" - это история о человеческом выборе", - говорит он, и добавляет, что сериал - это история о становлении великой актрисы: "Судьба Фаины Георгиевны Раневской дает возможность мне, как режиссеру, окунуться в большой объем эмоций, в разные ситуации, времена. Действие нашего сериала начнет разворачиваться в начале прошлого века, затем мы пройдем через Гражданскую войну, становление Советского Союза, Великую Отечественную войну, времена застоя. И от этого масштаба работы я испытываю невероятный азарт, смешанный со страхом, волнением и ответственностью".

Фото: Star Media
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