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24.06.2021 07:00
Рубрика: Общество

Фальков: Доминирующим в столице должен стать онлайн-прием документов

Текст: Мария Агранович
Станет ли подача документов в Москве исключительно дистанционной? Нужно ли преподавателям вузов прививаться от коронавируса? Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"В сегодняшней ситуации привиться - это будет правильно. Прививка лучше, чем болезнь, - отметил министр. - Тем более, что в России есть уже несколько вакцин от COVID-19 и разработка препаратов продолжается. Я знаю - достаточно много разного рода обсуждений, страхов. Но, думаю, вузовское сообщество, преподаватели, студенты - люди образованные и должны идти впереди, показать пример".

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Валерий Фальков рассказал, что переболел коронавирусом, и сейчас следит за титром антител. "Как только будет необходимость, обязательно привьюсь", - заверил глава Минобрнауки.

Также он рассказал, как столичным вузам проводить приемную кампанию. "Очевидно, что для столицы доминирующим должен стать онлайн-прием документов, - подчеркнул Фальков. - Но, в целом, конечно, у нас все вузы готовы принимать документы дистанционно".

Полный отчет с "Делового завтрака" с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Общество Образование Правительство Минобрнауки Пандемия коронавируса COVID-19

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