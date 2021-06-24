Генпрокуратура Беларуси направит в Латвию запрос в отношении нацистских преступников

Запрос об оказании международной правовой помощи в отношении оставшихся в живых легионеров СС, направила в Латвию Генеральная прокуратура Беларуси. Об этом сообщил в четверг глава надзорного органа РБ Андрей Швед, отвечая на вопрос БЕЛТА.

Следователи прокуратуры, уточнил он, продолжают активно расследовать это дело. Речь идет, по его словам, о карательных структурах, которые в период 1941-1944 годов совершили многочисленные зверства, учиняли жестокие расправы над мирным населением. "Сегодня мы установили около 400 живых латышских эсэсовцев по всему миру. Поручение об оказании правовой помощи направляется в Латвию в отношении 22 живых эсэсовцев", - уточнил руководитель Генеральной прокуратуры.

Правда, в поведении отдельных представителей политической элиты этой прибалтийской страны наблюдается преемственность взглядов нацистских преступников, считают в надзорном ведомстве, комментируя расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Андрей Швед сообщил, что соответствующие поручения направляются и в другие страны. "Мы знаем их адреса, фамилии, и ставим вопрос о производственных процедурах для решения в дальнейшем вопроса, связанного с их привлечением за геноцид", - пояснил Швед и добавил, что те зверства, которые они совершали, находятся "за рамками нормального человеческого восприятия. Эти злодеяния мы будем передавать в СМИ для открытого обсуждения".

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что в ближайшее время планируется представить в международный трибунал "достаточный объем доказательств", чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. "Мы готовим доказательную базу. Думаю, что в течение этого года мы уже сформируем первый пакет документов", - уточнил в четверг генпрокурор.