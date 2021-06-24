Госдума передаст странам ОДКБ материалы о зарубежном вмешательстве

Депутаты Госдумы направят материалы о попытках политического вмешательства со стороны стран Запада странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подробного изучения. Об этом сообщил журналистам глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

По его словам, в комиссии наработали большой массив фактического материала о том, что такие попытки продолжаются. Это касается и выборов, и вовлечения молодежи в незаконные протестные акции, и пропаганды наркопотребления.

"Коллеги из ОДКБ, на мой взгляд, включились в процесс и попросили меня направить материалы в эти государства, чтобы они могли их использовать в своей работе", - уточнил Пискарев.

Комиссия, исходя из материалов, сделала вывод, что ряд западных стран готовит почву для очередных нападок на Россию и введения новых санкций. Пискарев сообщил, что не раз обращался к западным коллегам с просьбой предоставить материалы, касающиеся обвинений в адрес России. "Но, к сожалению, они не смогли их предоставить, из чего делаю вывод, что это просто голословные, лживые обвинения", - уверен он.

Россия же, по словам главы комиссии, не просто заявляет о фактах вмешательства в свои внутренние дела, но и имеет конкретные доказательства - в отличие от голословных обвинений ряда западных стран.

Он также представил коллегам из стран ОДКБ факты обучения технологиям цветных революций с участием инструкторов из Украины, Эстонии, Норвегии, Сербии.

"Особого внимания заслуживают факты обучения на тренингах в Праге сбору секретной и иной закрытой информации на территории бывшего Советского Союза", - добавил Пискарев.

В свою очередь вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой назвал отрадным фактом, что коллеги из ОДКБ заинтересовались опытом РФ по противодействию иностранному вмешательству в политические процессы.