Госдума передаст странам ОДКБ материалы о зарубежном вмешательстве

Новости

Хуснуллин: Необходимо пересмотреть нормативы парковочных мест 13:44
Минфин поддержал введение экспортных пошлин на металлопродукцию 13:37
Инфекционист пояснил, как жара влияет на самочувствие сделавших прививку 13:35
Белоусов объяснил необходимость новых пошлин на экспорт металлов 13:25
В Кремле положительно оценивают инициативу проведения саммита Россия-ЕС 13:23
На какие кафе в Москве не распространяется система QR-кодов 13:17
Кабмин выделит 1,5 млрд рублей на льготные билеты на рейсы "Авроры" 13:14
Песков: Путин хорошо оценивает работу Кадырова на посту главы Чечни 13:13
В Ленобласти годовалый ребенок выполз на проезжую часть перед машиной 13:12
Акции металлургических компаний рухнули на новостях о новых пошлинах 13:11
На Чукотке прокуратура добилась выделения средств на сельские дороги 13:08
Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в Египет 12:59
Развитием агломераций займется институт пространственного развития 12:57
В аптеки и продуктовые магазины Москвы можно будет попасть без QR-кода 12:57
РАНХиГС: В России растет число приверженцев ЗОЖ 12:54
Скрытность АПЛ типа "Борей" повысят насосом 12:50
В Петербурге установлен новый рекорд по вакцинации от СОVID-19 12:48
Путин выступит с обращением к выпускникам 25 июня 12:47
Какое наказание грозит школьникам, ворующим ниппели ради видео в TikTok 12:45
Заявления на новые пособия одиноким родителям начнут принимать 1 июля 12:36
Правительство выделит свыше 10 млрд рублей на спецвыплаты беременным 12:33
В Москве предупредили водителей о возросшей опасности из-за жары 12:30
Попова заявила об угрозе "инфодемии" в условиях COVID-19 12:22
Лавров: Поражает реакция НАТО и ЕС на выход России из ДОН 12:21
В Москве у заболевших коронавирусом могут заморозить QR-коды 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
24.06.2021 12:46
Рубрика: Власть

Госдума передаст странам ОДКБ материалы о зарубежном вмешательстве

Текст: Татьяна Замахина
Депутаты Госдумы направят материалы о попытках политического вмешательства со стороны стран Запада странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подробного изучения. Об этом сообщил журналистам глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По его словам, в комиссии наработали большой массив фактического материала о том, что такие попытки продолжаются. Это касается и выборов, и вовлечения молодежи в незаконные протестные акции, и пропаганды наркопотребления.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
В ЦИК заявили о попытках иностранного вмешательства в выборы

"Коллеги из ОДКБ, на мой взгляд, включились в процесс и попросили меня направить материалы в эти государства, чтобы они могли их использовать в своей работе", - уточнил Пискарев.

Комиссия, исходя из материалов, сделала вывод, что ряд западных стран готовит почву для очередных нападок на Россию и введения новых санкций. Пискарев сообщил, что не раз обращался к западным коллегам с просьбой предоставить материалы, касающиеся обвинений в адрес России. "Но, к сожалению, они не смогли их предоставить, из чего делаю вывод, что это просто голословные, лживые обвинения", - уверен он.

Россия же, по словам главы комиссии, не просто заявляет о фактах вмешательства в свои внутренние дела, но и имеет конкретные доказательства - в отличие от голословных обвинений ряда западных стран.

Он также представил коллегам из стран ОДКБ факты обучения технологиям цветных революций с участием инструкторов из Украины, Эстонии, Норвегии, Сербии.

"Особого внимания заслуживают факты обучения на тренингах в Праге сбору секретной и иной закрытой информации на территории бывшего Советского Союза", - добавил Пискарев.

В свою очередь вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой назвал отрадным фактом, что коллеги из ОДКБ заинтересовались опытом РФ по противодействию иностранному вмешательству в политические процессы.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Международные организации ОДКБ

Главное сегодня

Путин: Нужно укреплять механизмы, обеспечивающие запрет на разработку биооружия
Песков: Вакцинация от коронавируса остается добровольной
Захарова сообщила о жестком демарше британскому послу
Попова заявила об угрозе "инфодемии" в условиях COVID-19
Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Шойгу: Мир стремительно погружается в новое противостояние