Государство поддержит развитие экосистем и платформенных решений

Государственная поддержка развития отечественных экосистем - один из главных тезисов концепции государственного регулирования цифровых платформ и экосистем, которую разработали совместно Минэкономразвития и ЦБ РФ. Об этом рассказал на пленарной сессии конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов.

Другие три ключевые тезиса концепции касаются сохранения конкуренции между ИТ-игроками, безопасность граждан и бизнеса при вовлечении в экосистемы, а также безопасность самого государства.

Основной проблемой на сегодня является то, что четкого определения экосистемы. Фактически в России есть только две экосистемы, сказал замминистра - Сбербанк и Яндекс. Озон и другие подобные компании, по его словам, экосистемами не являются.

"Для диалога мы привлекли представителей АНО "Цифровая экономика". На их площадке в широком общественном обсуждении мы пытаемся понять, какие компании попадут под возможное регулирование, как найти баланс между интересами бизнеса и граждан. Пока нащупали подходы и определили траектории, по которым выстраивать это регулирование", - отметил Федулов.