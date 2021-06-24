Хуснуллин: Необходимо пересмотреть нормативы парковочных мест

Региональные власти должны активно заниматься развитием общественного транспорта. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с руководителями регионов о достижении национальных целей в сфере жилищного строительства.

За последние 10 лет на 19% сократился пассажиропоток в общественном транспорте, это опасная тенденция, сказал Хуснуллин. Это означает, что люди все больше пересаживаются в свои автомобили. Однако строить новые дороги и ремонтировать существующие в таком объеме не удается. Если кардинально не заняться развитием общественного транспорта, все города встанут в пробках.

Кроме того, необходимо пересмотреть в сторону уменьшения нормативы парковочных пространств, отметил Хуснуллин. В прошлом году право регулировать его отдали регионам, но никто этим не воспользовался. Площадь одного парковочного места в среднем 35 кв.м, что больше некоторых квартир, сказал вице-премьер. Это ложится в себестоимость строительства жилья. "Никакая экономика строительства это не выдержит. И никакие дороги такого притока машин не выдержат. Очень прошу - пересмотрите свои подходы к нормативам", - обратился Хуснуллин к главам регионов.