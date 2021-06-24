Хуснуллин: Ввод жилья нужно увеличивать на 5 млн кв.м ежегодно

Вице-премьер Марат Хуснуллин призвал регионы пересмотреть планы по вводу жилья в сторону увеличения. Об этом он сказал на совещании с руководителями регионов о достижении национальных целей в сфере жилищного строительства.

В 2015 году был самый большой объем ввода жилья - 85 млн кв.м, затем он упал, но в 2019 году начал расти и в 2020 году достиг 82 млн кв.м. Несмотря на пандемию, был превышен показатель 1982 года, отметил Хуснуллин.

"Мы предлагаем в этом году построить и сдать более 85 млн кв.м жилья. И в последующие годы каждый год надо ставить задачу увеличивать объем ввода на 5 млн кв м", - подчеркнул вице-премьер. Установленные ранее планы ввода жилья недостаточно амбициозны, считает Хуснуллин. "Мы на 4-5% в год по жилью можем прирастать", - говорит он.

Возможности для этого есть: в стране выдано разрешений на строительство примерно 158 млн кв.м многоквартирных домов. "По итогам четырех месяцев мы идем в плюсе к прошлому году почти на 30%", - отметил Хуснуллин. Поэтому губернаторам нужно пересмотреть планы по вводу жилья в сторону увеличения и не бояться ставить большие цели.