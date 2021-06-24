Инфекционист объяснил, почему не работает "золотое правило" вакцинации

Проведение вакцинации во время эпидемии оправдано и укладывается в правовое русло, считает инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. Он пояснил, что есть два варианта проведения прививочной кампании: плановая вакцинация, которая считается "золотым стандартом" и проводится заранее при угрозе прихода инфекции. Второй экстренный вариант - вакцинация по эпидемическим показаниям. И сейчас мы вакцинируемся именно по этому варианту.

"Вакцинация в условиях подъема заболеваемости - это вынужденная мера, но она укладывается в правовое русло", - подчеркнул профессор Малышев на онлайн-брифинге в РИА Новости. - В очагах инфекции необходимо вакцинировать население немедленно, чтобы предотвратить ее широкое распространение".

"Золотое правило" эпидемиологии - это плановая вакцинация, например, мы так ежегодно прививаемся осенью в преддверии прихода сезона гриппа. Но с нынешним ростом заболевания ждать невозможно, "нам деваться некуда", - отметил эксперт.

Он отметил, что ничего необычного в такой прививочной кампании нет. Аналогичным образом в 90-х годах в Москве и некоторых российских регионах проводили широкую вакцинацию от дифтерии. Тогда была вспышка этой инфекции - было много тяжело заболевших, вплоть до летального исхода, напомнил профессор. "Тогда переломили ситуацию именно вакцинацией по эпидпоказаниям", - подчеркнул Малышев.