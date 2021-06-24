Иностранная авиация действовала в районе учений Тихоокеанского флота

Иностранная боевая авиация активно действовала в районе учений кораблей Тихоокеанского флота в центральной части Тихого океана. Как сообщили в Минобороны РФ, на учениях по противовоздушной обороне для маскировки кораблей от активно действующей авиации применялись средства аэрозольной маскировки.

В частности, при обнаружении иностранных самолетов и вертолетов корабли заблаговременно выставлялись аэрозольные завесы. Затем специалисты применяли штатные комплекты малых дымовых шашек.

В Минобороны отметили, что маскировка не позволяла определить тип корабля и его точные координаты. Это давало дополнительное время для организации противовоздушной обороны.

Масштабные учения с участием более 20 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Тихоокеанского флота проходили в центральной части Тихого океана с 7 по 24 июня.