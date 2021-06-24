Кабмин вводит экспортные пошлины на металл

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить и внести в правительство решение о введении экспортной пошлины на металлургическую продукцию. Предложение подготовило Министерство экономического развития. Пошлины будут действовать с 1 августа и до конца года.

Выступая на заседании правительства, глава Минэкономразвития Максим Решетников обратил внимание, что во всем мире на рынке металлопродукции с конца прошлого года наблюдается рост цен на черные и цветные металлы. "За пять месяцев года экспортные цены на черные металлы выросли на 30 процентов в годовом выражении, на цветные - на 50 процентов", - привел он данные.

В России металлургия экспортно ориентированная отрасль. Например, черная металлургия отправляет на экспорт 35-40 процентов своей продукции. За первые четыре месяца года экспорт черных металлов в натуральном выражении вырос почти на 13 процентов. Рост мировых цен влечет удорожание металла на внутреннем рынке, из-за этого дорожает строительство, жалуются подрядчики по гособоронзаказу. По словам министра, цены продолжают расти во втором квартале, и нет предпосылок, что они могут скорректироваться вниз до конца года.

"Предлагается ввести временные экспортные пошлины на ключевые товары черной и цветной металлургии с 1 августа по 31 декабря 2021 года включительно", - заявил Решетников. Они затронут широкую номенклатуру товаров, включая металлопрокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, медь, никель, алюминий низкой степени передела.

"Чтобы исключить манипуляции с ценами при экспорте - чтобы не было искушения занизить стоимость экспортных контрактов, - пошлину предлагаем сделать комбинированную. Она будет состоять из базовой ставки в 15 процентов и специфической, которая будет рассчитана как минимальная ставка за тонну продукции", - сказал глава Минэкономразвития.

Для продукции черной металлургии в зависимости от ее вида минимальный размер специфической пошлины будет составлять от 54 до 150 долларов за тонну. Для цветных металлов она рассчитывалась от вида металла: медь - 1226 долларов за тонну, никель - 2321, алюминий - 254 доллара.

В министерстве ожидают, что за август-декабрь экспортные пошлины принесут 160-165 миллиардов рублей. "Средства, вырученные от пошлин, будут направлены на компенсацию удорожания строительства бюджетных объектов и предотвратят срыв строек, необходимых стране социальных объектов, инженерных, транспортных", - заявил Максим Решетников.