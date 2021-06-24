Как ФРС США повлияет на укрепление рубля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Российский рубль вернулся к наступлению против доллара, как только повышенная тяга в сторону последнего начала слабеть на международных рынках. При этом нефть и динамика мировых финансовых рынков продолжала работать на рубль: рынки набирали силу после снижения на прошлой неделе.

Такая динамика заставляет верить, что покупатели рубля не потеряли интерес. Недавний откат доллара и, в меньшей степени, евро даже может усилить интерес к рублю, снизив градус его перекупленности и подстегнув интерес тех, кто ждал возможности присоединиться к покупкам на спаде.

Проще говоря, теперь рубль может с новой силой укрепляться в ближайшие дни, расчистив себе техническое пространство для роста. Как мы видим, глобальные рынки сумели избежать спирали страха и не ушли в усугубляющуюся оборону.

Добавляет огня в топку скачок нефти выше 75 долларов за баррель Brent, что произошло впервые с 2018 года. Обновление максимумов, хотя и не оказывает того прямого влияния, что мы видели до введения бюджетного правила, но играет значимую психологическую роль, привлекая внимание игроков на сильные макроэкономические основы России, как крупнейшего экспортера энергии в период близкого к ажиотажному спросу на нее.

Впрочем, нельзя обойтись и без ложки дегтя. Валютный рынок вернулся к продажам доллара, но делает он это куда осторожней, чем до этого его покупал. Исторически в среднем доллар переживал укрепление продолжительностью около полугода до первых действий по развороту политики к ужесточению.

Плохо в этом наблюдении, что нельзя сказать наверняка, дан старт этим шести месяцам роста или нет. Сигналы от ФРС США, озвученные в прошлую среду, на наш взгляд, были очень похожи на такую отмашку. И это заставило нас насторожиться.

Однако после мы услышали много смягчающих "но" и "если" от представителей Федрезерва. Они-то и помогли восстановить интерес покупателей рисковых активов. Стоит быть готовым, что плавный разворот курса монетарной политики от ФРС сделает укрепление рубля более размеренным и неровным, чем это было в предыдущие два месяца. Но, если крупнейшие центробанки мира научились не вызывать долгие рыночные штормы своими словами, повышательный тренд на рынках сохранится, и рубль продолжит свой рост, нацелившись на 68 к концу года за доллар и 85 за евро.