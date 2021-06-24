О том, как оценивают работу системы ОМС обычные пациенты, для которых она создавалась 30 лет назад, "РГ" рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв.

Юрий Жулёв: Население все еще недостаточно информировано о своих правах. Фото: Из личного архива

Юрий Александрович, как пациентское сообщество оценивает роль ОМС?

Юрий Жулёв: ОМС стало неотъемлемой частью здравоохранения, несмотря на все споры вокруг него. Система состоялась, но мы все осознаем, что идеала не бывает. Она требует дальнейшего совершенствования, развития, о чем говорит и руководство страны. Пандемия показала, что система выдержит многое: тарифы гибко приспосабливаются к ситуации, происходит перераспределение потоков между лечебными учреждениями. Многие проблемы ОМС возникают из-за общего недофинансирования здравоохранения. И надо честно об этом говорить.

Одним из важных достижений ОМС стала возможность выбирать медицинское учреждение и получать помощь в любом регионе России. Как вы оцениваете реализацию этих прав?

Юрий Жулёв: Система здравоохранения, к сожалению, очень неравномерна: в одном регионе есть достижения, в другом - их нет. Да, многие виды помощи оказываются независимо от региона проживания, и это огромное достижение. Но в некоторых местах есть право выбора, но выбирать не из чего. В крупных городах мы можем спокойно в течение года поменять поликлинику, например, но есть огромные территории, где это физически невозможно. И тут, если государство не потратит деньги на новую больницу, выбора не будет.

Прошлый год ознаменовался кризисом межтерриториальных платежей. Единственное, что безусловно оказывается, - это скорая помощь. Но получить дорогостоящие методы, плановое лечение не в регионе проживания стало сложно, даже получить направление проблематично. Причина этих проблем все та же - нехватка финансирования. Проблемы возникли потому, что из-за пандемии бюджеты территориальных фондов ОМС ушли в минус.

Как вы оцениваете ситуацию в сфере защиты прав пациентов?

Юрий Жулёв: Определенное развитие идет. Но где-то на жалобы реагируют очень оперативно, а в других случаях пациенты получают формальные ответы. К сожалению, население все еще недостаточно информировано о своих правах: многим даже в голову не приходит, что у них есть полис, есть страховая компания, в которой эксперты готовы прийти на помощь. Больше всего проблем испытали люди с хроническими заболеваниями, потому что больницы перепрофилировались под ковидные госпитали, нарушался обычный ритм работы, и пациенты зачастую не знали, где получить плановую помощь. А для многих хронических больных плановая помощь равносильна скорой помощи.

Что вы думаете о работе института страховых представителей?

Юрий Жулёв: У нас хорошо налажены контакты со страховыми медицинскими организациями. Мы увидели в их лице партнеров, союзников. Они очень быстро реагируют на просьбы, которые мы направляем. С другой стороны, они помогают нашим активистам пройти обучение. А мы информируем их о жалобах, которые поступают к нам. В том числе сообщаем, если отдельные страховые представители недостаточно хорошо выполняют свою работу.

В СМИ появляется информации о проблемах с финансированием региональных программ ОМС. Как обстоят дела с точки зрения пациентов?

Юрий Жулёв: Проблемы возникают, если урезается финансирование. Прекращают обеспечивать лекарствами, отказывают в специализированной помощи, в направлении в федеральные клиники или другие специализированные медицинские учреждения. Можно сказать, что дефицит бюджета всегда ведет к нарушению прав.

В последнее время некоторые политики призывают вернуться к бюджетной модели здравоохранения. Насколько, по вашему мнению, реалистичны такие предложения?

Юрий Жулёв: Мы их не поддерживаем. Система работает, нужно лишь ее совершенствовать. Любые резкие изменения могут сказаться негативно на всей системе. Другой вопрос, что политикам, государству, обществу стоит больше внимания обращать на проблемы здравоохранения. Приоритетом государства, включая бюджет, должно стать здоровье наших граждан. Если будет наращиваться финансирование отрасли, многие проблемы будут решены.

Система работает, нужно лишь ее совершенствовать, но любые резкие изменения могут сказаться на ней негативно

Нередко поднимается вопрос об ответственности человека за свое здоровье. Предлагают даже штрафовать или отказывать в бесплатной медпомощи тем, кто не заботится о своем здоровье. Какие вы видите здесь возможности?

Юрий Жулёв: Безусловно,пациент должен понимать суть лечения, исход возможного лечения, понимать свою роль в лечении и активно участвовать в нем. Репрессивные меры здесь не помогут. С каждым пациентом необходимо работать. Он должен понимать все негативные последствия, которые могут наступить, если он не будет выполнять предписания врача. Большая проблема в том, что у врача очень мало времени на прием пациента. Нужно использовать каналы общения с населением - интернет, где сидит большинство пациентов. Пациентские организации создают школы пациентов по хроническим заболеваниям. Вместе с врачами мы проводим лекции о заболеваниях, о правилах жизни с ними, о значении дисциплины, приверженности лечению. Направление должно быть просветительским и информационным. Старый подход, когда врач просто говорит "делайте то и то", но не объясняет, почему и зачем, не подходит. Люди уже другие, они имеют разную информацию, приходят с определенными знаниями или с заблуждениями относительно своего состояния. С пациентом надо работать индивидуально, объяснять. Нужно максимально использовать современные достижения - телемедицину, удаленный мониторинг. Ведь многие данные пациент может измерять сам, дистанционно сообщая о них врачу. Это разгрузит систему здравоохранения, люди не будут сидеть в очередях, это удобно и пациенту, и врачу. Возможно также использовать поощрение - дополнительное страхование, льготы тем, кто ведет здоровый образ жизни, самостоятельно отказался от вредных привычек. Это наиболее правильная тактика.

Важную роль в этом играют и страховые медицинские организации. Они могут служить серьезным каналом коммуникации с нашими гражданами. Сейчас так уже реализуется программа оповещения о ежегодной диспансеризации. Этот подход надо развивать. И лечебные учреждения должны выступать здесь союзниками и помощниками страховых организаций.