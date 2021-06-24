Косачев: Антироссийские санкции Украины - бессмысленны и бесполезны

Новые санкции Киева в отношении ряда российских чиновников и бизнесменов, а также продление ограничений для СМИ не решают никаких проблем украинских властей, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее в четверг соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"В прочтении Зеленского антироссийские санкции - это инструмент решения проблем юго-востока. На самом деле это сотрясение воздуха, не имеющее никакого отношения к реальной политике, которую он обещал реализовать после прихода к власти", - считает Константин Косачев. Данное решение украинского президента "бессмысленно и бесполезно", добавил парламентарий.