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24.06.2021 21:30
Рубрика: Власть

Шаги в Думу

КПРФ определилась с предвыборной программой
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8490)
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов возглавит общефедеральную часть партийного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Об этом стало известно на съезде коммунистов, который состоялся в Подмосковье. Лидер компартии представил тезисы предвыборной программы, которую утвердил съезд.

"Сегодня мы официально вступаем в борьбу за доверие граждан на выборах в Госдуму", - подчеркнул Зюганов. Предложения коммунистов разделены на 10 блоков (в программе они названы шагами). Среди них традиционные инициативы по национализации и новой индустриализации, возрождению сельских территорий. В целях укрепления суверенитета коммунисты предлагают запретить регистрацию компаний в офшорах, сократить долю иностранных сетей и т.п. В политической сфере, в частности, предложено ввести механизм отзыва депутатов, нарушающих предвыборные обещания, а также отменить трехдневное голосование.

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"Что мы сделаем в первую очередь? Увеличим прожиточный минимум и МРОТ до 25 тыс. рублей в месяц", - заявил Зюганов, говоря о социальных инициативах партии. Среди других предложений - восстановить прежний порядок выхода на пенсию, отменить для населения плату за капремонт и общедомовые нужды. Выделяется также налоговый блок программы: коммунисты предлагают освободить от НДФЛ малообеспеченных граждан и одновременно повысить его для богатых. А также поэтапно отменить НДС, что, по мнению лидера КПРФ, позволит снизить цены. В партии также считают нужным отрегулировать стоимость товаров первой необходимости и лекарств, ограничить плату за услуги ЖКХ 10 процентами дохода каждой семьи.

В общефедеральную часть списка кандидатов съезд включил 15 человек. Под вторым номером пойдет летчик-космонавт Светлана Савицкая, под третьим - директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин. Остальные позиции заняли в основном действующие депутаты фракции КПРФ (Юрий Афонин, Иван Мельников, Николай Харитонов, Сергей Шаргунов и другие). В список попал также губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Зюганов, Савицкая и Грудинин возглавят общефедеральную часть списка КПРФ

Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Захар Прилепин без предупреждения приехал на съезд, чтобы предложить обсудить создание левой коалиции. Однако допущен не был, после чего переговорил с Зюгановым по телефону. Лидер КПРФ позже сказал журналистам, что готов встретиться с Прилепиным. Однако напомнил, что партия уже создала левопатриотическое движение. "Если он готов выполнять наши "10 шагов", тогда ему надо выходить оттуда (из своей партии. - "РГ"), покаяться: "Ребята, извините, заблудился", - добавил политик.

Власть Работа власти Партии КПРФ

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