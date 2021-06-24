Лавров: Поражает реакция НАТО и ЕС на выход России из ДОН

Москву откровенно поражает реакция со стороны НАТО и ЕС на выход России из Договора по отрытому небу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского МИД напомнил, что почти 30 лет ДОН помогал странам-участницам в понимании намерений друг друга в военной сфере. Выход же Вашингтона из договора имел односторонний характер и был сделан под надуманными предлогами. Он, по словам Лаврова, грубо нарушил баланс интересов и поставил Россию в "неравное положение с точки зрения военной прозрачности". "В этих обстоятельствах дальнейшее участие Москвы в договоре полностью утратило смысл", - подчеркнул глава МИД.

При этом он отметил, что поражает реакция стран НАТО и ЕС на сделанный Москвой логичный и абсолютно естественный шаг - они "лицемерно призвали именно Москву не разрушать договор", отметил Лавров.

Отметим, Договор по открытому небу был подписан еще в 1992 году, став одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае прошлого года Вашингтон запустил в одностороннем порядке процедуру по выходу из ДОН, она завершилась 22 ноября. В ответ на этот шаг американцев 7 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации документа.