Летный директор S7 арестован по делу о коммерческом подкупе

Домодедовский городской суд Московской области отправил на два месяца в СИЗО летного директора авиакомпании S7 Airlines Мансура Бадракова.

Напомним, что этот чиновник был задержан с поличным при получении, как предполагается, в качестве взятки 1,5 млн рублей за трудоустройство на должность пилота первого в России лайнера Airbus A320neo.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Веру Слонову, судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мансура Бадракова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

По данным источника, ведущий пилот-инструктор S7 Airlines Михаил Гусев, ранее задержанный в рамках уголовного дела в отношении Бадракова, дал признательные показания и заявил о сотрудничестве со следствием. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По делу уже допрошены свидетели, среди которых "потенциальный покупатель должности пилота", проведены обыски по местам проживания Бадракова и его коллеги. В зависимости от роли фигурантам вменяется коммерческий подкуп и посредничество. СК планирует опросить всех сотрудников в подразделении задержанного Бадракова, а также пилотов авиакомпании в тот период, когда он занимал управляющую должность.

Airbus A320neo разработки европейского концерна Airbus представляет из себя глубокую модернизацию популярного пассажирского авиалайнера Airbus A321 с двигателями нового поколения. Эти самолеты только начинают поступать в Россию. Быть их пилотом престижно и с материальной точки зрения очень выгодно. Не удивительно, что конкуренция среди летчиков велика. Как выясняется, кто-то даже готов платить за то, чтобы оказаться в кресле пилота.