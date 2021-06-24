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24.06.2021 22:36
Рубрика: Культура

Полтора килограмма счастья

Лидер группы "НОМ" выпустил книгу пьес
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8490)
Одна из самых ярких, задорных и непредсказуемых групп Ленинградского рок-клуба и должна была удостоиться столь внушительной книги - объемом почти в 400 страниц и весом под полтора килограмма. С таким вот шокирующим, но вполне заслуженным названием - "НОМ. Хроники драматического идиотизма".

Начинаются "Хроники драматического идиотизма" не спеша, плавно и почти ностальгично, без малейшей иронии - с воспоминаний о раннем детстве. Про то, какие книжки читали, - Корнея Чуковского, Аркадия Гайдара, "Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого, - в отличие от "Гарри Поттера" после прочтения тоже хотелось стать героем?!

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Есть в книге и собственные первые школьные стихи, и сожаления о том, что много серого в буднях, а яркого в жизни было все-таки маловато. Да, "Хроники" начинаются не спеша - и в этом похожи на набирающие удаль качели, или настройку инструментов перед аншлагом на стадионе. Дальше будет уже много сумбура, экспрессии и того невероятного сочетания умных мыслей с динамичностью и экстравагантностью, присущих и группе "НОМ". Собственно, Андрей Кагадеев с братом Сергеем и друзьями, как раз и создали ее для того, чтобы бодрее и самоироничнее присмотреться к жизни, а по возможности и сделать ее более праздничной.

Создатель группы «НОМ» Андрей Кагадеев не только поет, но и пишет книги. Фото: РИА Новости

В новом томе, как и в музыке "НОМ", Кагадеев снова перемещался из крайности в крайность - уже в литературе. От рок-н-ролльной удали строчек и увлечения байками - до оперного вокала (который временами звучит и в вышедшем 23 апреля альбоме "НОМ" - "Малгил", написанном на стихи ОБЭРИУтов начала ХХ века) до мудрой, бытописательной и ностальгической повествовательности.

В итоге "Хроники" получились и историческими: увлекательно читать в них про концерты, других питерских звезд и фестивали Ленинградского рок-клуба. Да и о том, как Кагадеев с коллегами дома читали "напечатанные на настоящей фотографической бумаге самодельные книжки" Булгакова, Солженицына, Зиновьева. Но, в то же время это еще вполне художественная литература - с обилием диалогов, баек, неожиданных случаев и замыслов - поэтому будет интересна и тем, кто музыку вообще не слушает. Зато ходит на выставки: на вкладках книги - репродукции картин, рисунки, шаржи, забавные иронические фото и плакаты, наследующие "Окнам РОСТА" Владимира Маяковского, - ведь Кагадеев еще и отменный, креативный, остроумный художник. Странно и завидно, как все эти таланты и интересы помещаются в одном человеке, зато в книге-то - все они почти вместились...

А еще Кагадеев очень вовремя отходит от повествовательности по датам: как раз когда читателю могло бы наскучить. И резво добавляет в книгу уже и сценарии, краткую ироническую прозу коллег по "НОМ". Рассказывает, как они создали свою киностудию, снявшую, между прочим 10 фильмов, самый известный из которых - "Пасека" - удостоился и премии кинофестиваля. И про создание своего издательства. А затем "Хроники" превращаются уже и в пособие по организации стартапов и съемок фильмов - от анимационных до сериалов...

Поэтому эту книгу можно начинать читать с любой главы - в зависимости от ваших пристрастий и интересов. Кто-то назовет ее бытовой прозой, другие - ироническим историческим повествованием, третьи - альтернативной историей Ленинградского рок-клуба!

Но мало никому не покажется.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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