Лукашенко доложили о развитии Гродненской области

Несмотря на то, что Гродненская область хорошо известна наличием богатыря национальной атомной энергетики - БелАЭС, Свислочский район региона получил статус территории, отстающей по уровню социально-экономического развития.

Именно этим обстоятельством, полагают местные аналитики, и объясняется визит Александра Лукашенко, который проводит совещание, на котором рассматриваются развитие аналогичных центров и северо-западного региона в целом.

В мартовском постановлении правительства, уточняет БЕЛТА, есть план развития убыточных районов за счет строительства новых и модернизации старых предприятий, формирования социальной инфраструктуры.

Президент уже заслушал доклад о социально-экономическом развитии области. "Каково будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит", - задал вопрос белорусский лидер. Он подчеркнул, что никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно. "Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем", - резюмировал Лукашенко.

Перед встречей с руководителями государственных и местных органов власти президент посетил молочную ферму "Бортники" предприятия "Ханчицы-Неман" и логистический центр "Сильва Лоджистик БиУай", ориентированный на обслуживание железнодорожных грузопотоков, сообщает агентство.