Лукашенко обозначил акценты в развитии небольших районов

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Пояснив, почему встреча происходит именно в Свислочском районе, президент напомнил, что данному региону "с легкой руки правительства присвоили статус территории, отстающей по уровню социально-экономического развития". К этой же категории отнесли и Зельвенский район. "Но я бы сказал иначе: это перспективные районы, которым требуется грамотная стратегия, нацеленная на опережающее развитие", - полагает Лукашенко.

Вот почему перед правительством и губернаторами поставлена задача определиться с точками роста, как в районах, так и в целом по областям. "Каждый губернатор должен достать и положить народу "в подарок" крупный инвестиционный проект в течение пяти лет", - образно выразился глава государства.

В Гродненской области, например, намечено строительство нового азотного комбината. Но этот проект президент отнес по своим масштабам к общереспубликанским. А "губернатор должен подумать о еще одном, среднем проекте, именно личном, можно сказать", - обратил внимание слушателей Лукашенко, предложив и главам районов подумать, какой они оставят "после себя объект, которым вы будете гордиться".

Говоря об основной доминанте социальной политики, глава государства сделал прогноз, что было бы неплохо довести уровень средней заработной платы по стране к концу пятилетки до $700-800 и прекрасно, если он достигнет $1000. При этом он не забыл и о необходимости подтянуть зарплату низкооплачиваемых категорий работников, чей уровень доходов обычно находится на отметке меньше средней заработной платы по стране.

Не обошел президент вниманием участников совещания и тех издержек, которые влияют на ухудшение международного климата. А ведь разногласия с другими странами, подчеркнул он, не должны переходить на отношения между народами.

"Литовцы, поляки и украинцы не виноваты в том, что происходит. Мы не должны сталкивать интересы, допустим, польского населения (актуально для Гродно и Бреста) в Беларуси с поляками, которые живут по ту сторону границы", - подчеркнул Лукашенко. "Поэтому смотрите, чтобы у нас не было трений на межнациональной почве, - предупредил он местное руководство. - У нас никогда не было этой проблемы".