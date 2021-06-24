Постановление правительства Магаданской области от 24 июня 2021 года № 471-пп "О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

В целях недопущения осложнения эпидемической ситуации на территории Магаданской области, создания устойчивого коллективного иммунитета населения Магаданской области против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предотвращения групповых очагов заболеваний новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в коллективах организаций, в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Правительство Магаданской области постановляет:

1. Ограничить тридцатью процентами численность работников, выходящих на работу и не имеющих иммунитета против COVID-19 (не вакцинированных от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не имеющих положительного результата исследования методом ИФА на наличие антител класса IgG независимо от присутствия антител класса IgM) для работодателей (организаций независимо от организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей), осуществляющих на территории Магаданской области деятельность в сфере:

- здравоохранения, образования, социального обслуживания;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- клиентских подразделений финансовых организаций;

- организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- торговли;

- общественного питания;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, библиотек, выставочных залов, лекций, тренингов);

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер-классов;

- гостиничных услуг;

- детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них);

- театров, кинотеатров, концертных залов.

2. Для выполнения пункта 1 настоящего постановления, если это требуется, в строгом соответствии с трудовым законодательством, предоставить работникам возможность временного выполнения работы дистанционно, переноса ежегодного оплачиваемого отпуска на удобное для них время или использования отпуска без сохранения заработной платы.

3. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области, в сферах, установленных в пункте 1 настоящего постановления, оплату работникам за фактически выполняемую работу производить в соответствии с трудовым законодательством.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. губернатора Магаданской области Ю.А.Бодяев







