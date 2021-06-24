Матвиенко: Ситуация COVID-19 в России улучшится к октябрю

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что к октябрю ситуация с коронавирусом в России улучшиться.

"Коллеги мы видим, что сейчас эпидемиологическая ситуация остается нестабильной, она меняется изо дня в день, - сказала она в четверг на заседании оргкомитета III Евразийского женского форума. - Трудно прогнозировать, но все-таки, я полагаю, что к октябрю месяцу ситуацию улучшится".

Мероприятие должно пройти в очном формате в Санкт-Петербурге в середине октября. "Для нас как для принимающей стороны важно гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность всех участников и гостей форума. Это касается и тестирования, и в случае необходимости - оказания медицинской помощи и так далее", - сказала Матвиенко.

Она предложила создать в оргкомитете отдельную рабочую группу, которая будет мониторить эпидемиологическую ситуацию в России и странах-участницах. "Опираясь на рекомендации группы, мы будем в оперативном режиме регулировать количество участников, которые будут участвовать очно", - пояснила она.