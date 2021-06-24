Меркель призвала к координации в борьбе с вирусом "Дельта"

Штамм "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, вызывает серьезное беспокойство. Евросоюз должен проявить больше координации в том, как регулировать въезд из зоны риска. Для путешественников из стран, где преобладает этот вариант коронавируса, необходим карантин, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"В Германии и Европе мы ходим по тонкому льду", - цитирует "Интерфакс" обращение Меркель к парламенту. По словам политика, дальнейшие меры по борьбе с пандемией будут основной темой обсуждения лидеров стран-членов Евросоюза.

Меркель отметила, что число подтвержденных случаев коронавируса в ЕС продолжает снижаться, а темпы вакцинации растут. Но пандемия не закончилась, особенно в бедных странах мира.