Microsoft официально представила Windows 11

Корпорация Microsoft в ходе презентации 24 июня представила новую операционную систему, которая получила название Windows 11. Информацию о названии ранее подтвердили инсайдеры.

В первую очередь изменился интерфейс - кнопка "Пуск" переехала в центр панели задач, рядом с ней сгруппированы основные иконки. Сами пиктограммы системных приложений и разделов получили новый дизайн.

Среди других изменений во внешнем виде - закругленные углы окон программ, возможность размещения виджетов на рабочем столе, возможность быстрой группировки нескольких окон на экране в различных конфигурациях (два, три или четыре окна одновременно). Расположение окон запоминается, даже если к ПК подключено несколько мониторов.

Есть и потеря - "живые плитки", которые были в Windows 10 и 8, теперь отсутствуют в меню пуск.

Также, по словам разработчиков, Windows 11 стала производительнее предшественницы, при этом обновляться она тоже будет быстрее за счет уменьшенного размера апдейтов.

Еще одно нововведение - поддержка Android-приложений, которые можно будет размещать на рабочем столе вместе с Windows-программами. Добавлять Android-приложения можно будет в Windows Store.

Геймеры оценят появление в Windows 11 приложения Xbox с поддержкой облачного гейминга Xbox Cloud Gaming, когда все "тяжелые" данные обрабатываются на сервере, а пользователь получает готовую потоковую картинку.

Обновиться до Windows 11 смогут все обладатели легальных версий операционки. Ее выход запланирован на зиму 2021 года. Для установки понадобится компьютер минимум с четырьмя гигабайтами ОЗУ и поддержкой DirectX 12.