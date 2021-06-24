Компания Microsoft представила новую версию операционной системы Windows 11. Презентация по понятным причинам прошла в режиме онлайн.

Новая "винда" названа самой защищенной операционной системой в семействе, она опережает по скорости выполнения большинства задач Windows 10 и при этом занимает на 40% меньше дискового пространства, чем ее предшественница. Microsoft удалось отладить работу приложений в фоновом режиме так, чтобы они потребляли как можно меньше ресурсов машины.

Непосредственно под этой операционной системой запускаются Android-приложения, их ярлыки могут находиться на рабочем столе.

Windows 11 получила оригинальный интерфейс. Меню "Пуск" переехало из своего исторического левого уголка в центр панели задач. Иконки приложений также расположились по центру экрана. Изменился дизайн иконок встроенных приложений.

Программным окнам на Windows 11 скруглили уголки. Для виджетов предусмотрели особые места на рабочем столе. Для открытых приложений появилась функция быстрой группировки.

Новая ОС запомнит, в какой части экрана пользователю удобнее открывать то или иное окно. Обновились коллекции обоев для рабочего стола и системных звуков.

Перейти с Windows 10 на Windows 11 все обладатели легальной копии операционки смогут этой зимой, когда выйдет соответствующее обновление прошлой версии. Минимальные требования к компьютеру для корректной работы "одиннадцатых окон": 4 Гб оперативной памяти и поддержка DirectX 12.