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24.06.2021 15:18
Рубрика: Власть

МИД РФ прогнозирует эскалацию из-за инцидента с британским эсминцем

Текст: Александр Саможнев

Инцидент с британским эсминцем в Черном море был преднамеренным и может привести к эскалации, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, западные партнеры все туже закручивают спираль противостояния с Россией. Такая ситуация взрывоопасна. Даже при сохранении благоразумия не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту.

Фото: Министерство обороны РФ
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"Мы видели иллюстрацию преднамеренного, очевидно, инцидента, в том числе с точки зрения эскалации действий, которые могут привести действительно к абсолютно непредсказуемым последствиям", - цитирует РИА Новости Грушко.

В МИД также отметили, что черноморский регион превращается в арену военного противостояния. Инцидент с британским эсминцем ставит под сомнения действенность акта Россия-НАТО.

Напомним, британский эсминец Defender пересек границу и вошел на три километра в российские территориальные воды в районе мыса Фиолент в Крыму. После этого пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения военного судна.

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