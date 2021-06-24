МИД: США ведут охоту за россиянами за рубежом

На сайте МИД РФ появилось предупреждение россиянам, которые собираются за границу, если у них есть основания предполагать к себе "особый интерес" со стороны спецслужб или правоохранителей США.

В дипведомстве заявляют, что на фоне нынешнего обострения отношений между Россией и Америкой "преследование наших сограждан приобрело характер настоящей охоты". Так что российские дипломаты советуют соотечественникам соблюдать осторожность и взвешивать риски при планировании поездок.