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24.06.2021 17:51
Рубрика: Власть

МИД заявил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем в Черном море

Текст: Екатерина Забродина
Эсминец ВМС Великобритании Defender проходит через Босфор в Черное море. Великобритания не признает территориальные воды вокруг Крыма российскими. Вскоре придется признать. Фото: Reuters Эсминец ВМС Великобритании Defender проходит через Босфор в Черное море. Великобритания не признает территориальные воды вокруг Крыма российскими. Вскоре придется признать. Фото: Reuters
Эсминец ВМС Великобритании Defender проходит через Босфор в Черное море. Великобритания не признает территориальные воды вокруг Крыма российскими. Вскоре придется признать. Фото: Reuters

На Смоленскую площадь в четверг, 24 июня, была вызвана посол Британии в РФ Дебора Броннерт, которой был заявлен протест из-за провокации эсминца королевского флота Defender в Черном море. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Фото: Министерство обороны РФ
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"Послу был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы Российской Федерации и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море Российской Федерации", - отметили в МИД. Там настаивают, что российская сторона оценивает эти действия как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

В случае повторения подобных инцидентов ответственность за возможные последствия будет лежать на британской стороне, заключили в российском дипведомстве. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков еще более жестко заявил, что РФ при нарушении иностранными военными судами ее госграниц оставляет за собой право "бомбить не только по курсу, но и по цели", когда дипломатические предупреждения не срабатывают.

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