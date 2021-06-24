Минфин поддержал введение экспортных пошлин на металлопродукцию

В Минфине поддержали предложение о введении временных пошлин на некоторую продукцию из металла. Об этом 24 июня заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства, пишет ТАСС.

Министр подчеркнул, что это оперативные меры реагирования на возможное повышение цен. Дело в том, что экспорт черных металлов в 2021 году увеличился в 1,6 раза, из-за чего его стоимость начала расти на внутреннем рынке. "То есть, металлургические компании получают по сути дела дополнительный незапланированный рентный доход, не связанный с ростом производительности труда или какими-либо факторами по модернизации", - сказал министр.

По словам Силуанова, Минфин поддерживает предложение о введении экспортных пошлин с августа.

Ранее о планах на введение повышенной пошлины сообщили в Минпромторге. В ведомстве подчеркнули, что она планируется на вывоз металлолома, поскольку это сырье востребовано российскими сталеплавильными предприятиями. Размер ее может составить 70 евро за тонну. В случае увеличения цен, она тоже будет расти.