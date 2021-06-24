Минпромторг готовит обнуление пошлин на импорт макулатуры

Минпромторг прорабатывает возможность снижения импортной пошлины на макулатуру с 5% до 0%. Об этом "РГ" сообщила пресс-служба министерства. В ведомстве считают, что эта мера поможет восполнить недостаток сырья для производства тарных картонов.

Дефицит картона начал проявлять себя еще в начале этого года. Недостаток сырья для его производства привел к росту цен, доходящему до 50%. Из-за этого начали страдать производители товаров, у которых из-за подрожавшей упаковки выросла себестоимость продукции.

За прошлый год в стране было собрано 3,9 млн тонн макулатуры, подсчитали в минпромторге. Только за первые два месяца этого года удалось собрать больше 0,5 млн тонн макулатуры марки МС-5Б, нужной для производства тарных коробок. По оценкам Лиги переработчиков макулатуры, в прошлом году в оборот попало 90% выпущенных картонных коробок, остальные оказались непригодны для переработки.

Обычная картонная коробка может быть переработана до шести раз без потери качества, пояснили в Лиге переработчиков макулатуры. Макулатурные тарные картоны дешевле целлюлозных, их производство требует меньших затрат воды и энергии, подтвердили в минпромторге. К тому же первичное сырье стремительно дорожает - по данным ассоциации лесопромышленников "Русский лес", в среднем за год древесина подорожала на 35%.

Мощности отечественных перерабатывающих предприятий способны переварить до 5,6 млн тонн макулатуры за год, а фактическая загрузка не превышает 4,5 млн тонн в год, отметил заместитель гендиректора Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев. Восполнить этот дефицит за счет импорта и предлагают в Лиге переработчиков макулатуры. Там считают, что надо завезти 5% от того количества макулатуры, что есть в стране.

Минпромторг прорабатывает эту идею наравне с введением дополнительных ограничений на экспорт древесины. Основной аргумент против - ближе к осени сезонное повышение спроса на лесоматериалы пройдет, цены упадут, и такие меры регулирования могут оказаться излишними.

Макулатура оказалась очень дорогим и востребованным сырьем. Одними из главных мест, где она образуется, стали магазины. Они продают макулатуру за 21 тысячу рублей за тонну, хотя год назад цены держались на уровне 12 тысяч рублей. Произведенная из нее коробка стоит 55 тысяч рублей за тонну, рассказал Кондратьев. По его мнению, такое соотношение цен на сырье и продукцию ставит переработчиков на грань рентабельности и выживания.

По данным минпромторга, средняя стоимость макулатуры нужной марки в Европе в пересчете на рубли чуть выше 10 тысяч рублей за тонну. Продукция ее переработки может остаться в стране, а может, превратившись в новенькую коробку, отправиться обратно, став уже экспортным товаром. Но для этого надо сначала найти сырье.