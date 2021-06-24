Минск не получал от стран ЕС ответа на запросы о выдаче оппозиционеров

Официальные ответы от стран Евросоюза на запросы о выдаче Минску оппозиционеров Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Павла Латушко в республику пока не поступали. Об этом сообщил генпрокурор Беларуси Андрей Швед, отвечая 24 июня на вопросы местных журналистов.

Глава надзорного органа РБ напомнил в этой связи, что "принцип взаимности был, есть и будет в международных отношениях". Он подчеркнул, что Беларусь выполняет свои договорные обязательства и стараемся на принципе взаимности оказывать содействие. Но "если мы видим, что партнеры наши не идут навстречу, соответственно, за нами остается право таким же образом действовать", - пояснил позицию страны Швед.

Был задан вопрос и относительно конкретных сроков выдачи белорусских граждан. Генеральный прокурор дал понять, что в данном случае они не определены. "Если есть договорно-правовая база, то в некоторых международных договорах это определено. Но, как правило, это регламентируется внутренним законодательством той страны, где идут процедуры исполнения поручения об оказании правовой помощи, если это не установлено самими международным договором", - резюмировал глава ведомства.