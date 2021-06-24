Москвич взял кредиты, заложил квартиру и отдал все деньги аферистам

Житель Москвы попался на уловку мошенников и лишился недвижимости и денег. Об этом сообщает KP.Ru.

Как стало известно, 50-летнему мужчине позвонила якобы сотрудница банка и убедила его, что некие мошенники пытаются оформить на него кредит. Чтобы поймать злоумышленников, нужна помощь - обойти несколько отделений различных банков и везде взять огромные кредиты на свое имя. Женщина пообещала доверчивому "помощнику", что после поимки преступников все кредиты спишутся.

Москвич не усомнился в таких просьбах и за несколько дней взял несколько крупных займов, переводя все деньги мошенникам. Когда банки перестали выдавать кредиты, та же аферистка уговорила мужчину заложить собственную квартиру и перевести ей еще 1,5 млн рублей.

Когда пострадавший понял, что попал в ловушку, он обратился в полицию. Выяснилось, что он успел набрать кредитов почти на 9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.