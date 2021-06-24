На Филиппинах шестеро военнослужащих погибли при крушении вертолета

На Филиппинах разбился военный вертолет S-70i Black Hawk. ЧП произошло в ночь на четверг к северу от Манилы.

По данным агентства Синьхуа, в результате крушения погибли три члена экипажа и трое военнослужащих. "На месте катастрофы не обнаружен в живых никто из шести находившихся на борту человек", - цитирует ТАСС заявление ВВС Филиппин.

Отмечается, что вертолет разбился во время ночного тренировочного полета в нескольких милях от авиабазы в городе Капас (провинция Тарлак). После того, как он не вернулся на базу, начались поиски.