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24.06.2021 18:55
Рубрика: В мире

Найденный в ЮАР кварц приняли за алмазы

Текст: Диана Ковалева

Найденные в ЮАР "алмазы", из-за которых тысячи людей со всей страны приехали в провинцию Квазулу-Натал, вооружившись кирками и лопатами, оказались всего лишь кварцем. Как заявили власти страны, которые провели экспертизу камней, нашли их на краю долеритового силла Кару, а здесь алмазы обычно "не водятся".

Фото: @BWGovernment/ twitter.com
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Напомним, что первый кристалл кварца обнаружил местный пастух. По фотографии, которая быстро разлеталась в соцсетях, многие местные жители приняли камень за алмаз и решили тоже попытать счастье. Для большинства это было лучом надежды. "Это означает, что наша жизнь изменится, потому что ни у кого нет подходящей работы, у меня самого случайные заработки. Когда я вернулся с ними (камнями - прим. "РГ") домой, [семья была] очень рада", - цитирует агентство Reuters 27-летнего Мендо Сабело.

Как отмечает BBC, сложившаяся ситуация обнажила экономические проблемы ЮАР и показала, как жители различных регионов хватаются за любую возможность хоть как улучшить свое финансовое положение. В стране уже долгое время отмечается высокий уровень безработицы, а пандемия еще сильнее усугубила ситуацию. Местные власти пообещали изучить место, где был найден кварц, на предмет наличия других полезных ископаемых, которые помогут создать новые рабочие места. Искателей "алмазов" же попросили прекратить раскопки и вернуться домой, напомнив, что незаконная добыча полезных ископаемых оказывает негативное влияние на окружающую среду. После них здесь останется изрытое ямами поле в 50 гектаров. Эти углубления, как отмечает канал NTD, опасны для крупного рогатого скота, что здесь пасется.

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