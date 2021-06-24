Нарышкин: США за 20 лет не добились гражданского примирения в Афганистане

Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, выступающий на Московской конференции по безопасности, прокомментировал вывод войск США из Афганистана.

По словам Нарышкина, которого цитирует РИА Новости, западные военные покидают Афганистан, так и не сумев решить главные задачи - добиться гражданского примирения и обеспечить безопасность в этой стране. "Спрашивается, кому и для чего нужны были двадцать лет бесплодной войны, унесшей столько человеческих жизней?" - заключил глава СВР.

Напомним, полный вывод американских войск из этой горячей точки был анонсирован еще при Трампе и, согласно планам администрации Байдена, должен завершиться к 11 сентября - годовщине терактов 2001 года, за которыми и последовало военное вторжение западной коалиции во главе с США в Афганистан.