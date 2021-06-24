Названы медуслуги, за которыми иностранцы приезжают в Россию

Наиболее востребованными профилями медицинских услуг среди иностранцев по итогам 2020 года стали акушерство и гинекология, комплекс check-up (полное медицинское обследование), офтальмология, стоматология, кардиология, сообщили в Координирующем центре по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг".

Ожидается, что в этом году этот перечень может пополнить вакцинация от коронавируса. Ранее прогнозировалось, что прививать иностранцев в России начнут в июле. В московском штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом уже заявили, что после принятия решения о возможности применения российских вакцин для граждан других государств в столице заработают пункты платной вакцинации. Работа по развертыванию таких пунктов сейчас проводится.

В прошлом году, чаще всего лечиться в нашу страну приезжали граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Украины, Азербайджана, Беларуси, Германии, Латвии, Сербии и Молдавии. Вакцинация российскими вакцинами от коронавируса может привлечь больше европейцев, отмечают в Российской фонде прямых инвестиций, где подчеркнули, что спрос на прививку российской вакциной в Европе растет.

В прошлом году медицинские организации в России посетило более 4 млн иностранных граждан. Въехать в нашу страну они могли при наличии медицинского приглашения от конкретной медицинской организации. По прогнозам руководителя Координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" Сабины Грин, в 2021 году объем российского экспорта медуслуг может вырасти до 348 млн долларов США. "Эти средства пойдут на дополнительное переоснащение больниц и поликлиник", - сказала она.