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24.06.2021 10:23
Рубрика: В мире

Российские археологи нашли в Месопотамии неизвестный 4000-летний город

Текст: Николай Грищенко
Фото: Институт Археологии РАН Фото: Институт Археологии РАН
Фото: Институт Археологии РАН

Российские археологии исследовали в южном Ираке строений у Телле Дехайла и обнаружили более древнее и неизвестное поселение. Предполагается, что городище существовало с середины II до I тысячелетия до нашей эры, то есть около 4000 лет назад.

Фото: iStock
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"Мы смогли изучить мощность и структуру отложений культурного слоя города под Теллем Дехайла и получить новые данные о времени существования города - судя по находкам, эти места были обитаемы вплоть до раннего железного века, а не только в старовавилонский период, как это представлялось ранее", - сказал ведущий научный сотрудник отдела теории и методики Института археологии РАН Шахмардан Амиров.

В результате исследований был обнаружен древний порт, в котором останавливались как речные, так и морские суда. Найдены также фрагменты дворцово-храмовой стены, ее ширина составляет около четырех метров, высота - около двух.

Поверх стен, датируемых II тысячелетием до н.э., экспедиция обнаружила относящимися к раннему железному веку окисленный наконечник стрелы, следы очагов-таннуров и фигурки верблюдов из глины.

Справка "РГ"

Город Телля Дехайла, относящийся к последнему этапу существования "шумерского "мира", был открыт в 1966 году американским археологом Генри Райтом.

Название Дехайла, то есть "маленький колодец", ему присвоил иракский исследователь Абдуламир Хамдани. Город находился на берегу одного из древних русел Евфрата в 30 километрах к западу от одного из древнейших поселений в мире - Ура. Город под Теллем Дехайла мог быть столицей государства известного как Первая династия Приморья и назывался Эурукуг.

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