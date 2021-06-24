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24.06.2021 21:35
Рубрика: Власть

Без двойных стандартов

Николай Патрушев: Россия предлагает миру рецепт глобальной безопасности
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8490)
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая в четверг на Московской международной конференции по безопасности, озвучил простой рецепт мирного взаимодействия всех без исключения стран.

"Суть предельно прозрачна - диалог вместо обвинений. Сотрудничество вместо конфронтации. Добрая воля вместо эгоизма. Открытость вместо двойных стандартов", - заявил Патрушев.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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По его мнению, главное сегодня - определить параметры мирного сосуществования, не допускающие ядерной войны или войны с участием ядерных держав. И такие возможности в последнее время действительно появились в том числе благодаря принятому по итогам женевского саммита решению о возобновлении двусторонних переговоров по проблематике стратегической стабильности.

В то же время, по его словам, Россия хорошо знает, какие пагубные последствия для международной и региональной безопасности несет в себе блоковая политика. Прошедший недавно саммит НАТО продемонстрировал беспрецедентный антироссийский заряд и подтвердил претензии альянса на роль мирового полицейского.

"В этой связи взятый нашей страной курс на наращивание своей обороноспособности является для нас сегодня безальтернативным", - отметил Патрушев. Он также напомнил, что на Западе сегодня многие говорят об агрессивной и экспансионистской России. Однако он предложил взглянуть на факты. Например, на то, что в странах НАТО продолжается рост ассигнований на военные нужды. Даже несмотря на падение в 2020 пандемийном году совокупного ВВП более чем на 6 процентов, военные расходы альянса увеличились почти на 4 процента. В абсолютных значениях страны НАТО, без учета США, опережают Россию почти в пять раз, а с американским оборонным бюджетом - более чем в двадцать.

Прошедший недавно саммит НАТО продемонстрировал беспрецедентный антироссийский заряд

При этом наблюдается резкое увеличение количества учений с отработкой сценариев явной антироссийской направленности и размещение дополнительных войск у границ России. По мнению Патрушева, такие действия приводят к созданию напряженности в тех регионах, где еще совсем недавно военно-политическая обстановка была благополучной. В частности, это касается акваторий Балтийского и Черного морей, а также Арктики.

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