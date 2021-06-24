Системная забота о своем здоровье пока не слишком популярна среди россиян: 53 процента обследуются у врачей реже раза в год, показал опрос Аналитического центра НАФИ. Работают по ненормированному графику 48 процентов, пренебрегают занятиями спортом 37 процентов россиян.

- У многих существует стереотипное представление о том, что вести здоровый образ жизни дорого и сложно, - отметила директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт. - Однако ЗОЖ - это не только годовой абонемент в спортзал или сбалансированное питание. Путь к физическому и эмоциональному здоровью можно начать с профилактического обследования в ближайшей поликлинике, соблюдения режима труда и отдыха.

На помощь россиянам приходят технологии - появляется все больше носимых медицинских гаджетов, с помощью которых можно контролировать состояние своего здоровья. Ими сейчас пользуются около 15-20 процентов, показало исследование "Сбера" о потребительских предпочтениях россиян в пяти быстро растущих индустриях (финтех, электронная торговля, развлечения, здоровье и девайсы). Положительно воспринимают идею об отслеживании устройством их эмоционального состояния 73 процента респондентов. Фитнес-гаджетами пользуются 52 процента россиян, наиболее популярные функции - умные часы, фитнес-трекер, умные весы, приложения для фитнес-тренировок и отслеживания потребления калорий.

52 процента опрошенных россиян уже пользуются фитнес-гаджетами

В США, для сравнения, в 2020 году 54 процента взрослого населения использовали гаджеты для мониторинга биологических показателей (например, давления) - на 12 п.п. больше, чем в 2019-м (по данным Rock Health).

- В ряде отраслей (например, банковские услуги, умные девайсы) россияне являются продвинутыми пользователями, а преимущества других новых технологий (например, VR/AR, телемедицина) российским компаниям еще предстоит донести до потребителей, - отметил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций "Сбера" Владислав Крейнин.

По прогнозам MarketsandMarkets, рынок носимых медицинских гаджетов с 2020 по 2025 год увеличится в 2,5 раза, до 46,6 миллиарда долларов. Основной спрос будут формировать развивающиеся экономики, в частности Индия, Китай и Бразилия. Рынок поддержат все более широкое внедрение мобильных платформ, технологий искусственного интеллекта и 5G, а также мода на здоровый образ жизни и удешевление стоимости носимых устройств.

Самыми популярными гаджетами остаются трекеры активности, фитнес-браслеты. Но носимые устройства сегодня умеют гораздо больше, чем, скажем, считать шаги или отслеживать пульс. В прошлом году американские разработчики научили фитнес-браслет определять эмоциональное состояние человека по голосу и измерять уровень стресса, анализируя пульс, температуру, сон и физическую активность. Еще один сервис отслеживает осанку с помощью камеры смартфона и предлагает упражнения против хронических болей в спине.

Камера смартфона отслеживает осанку и предлагает упражнения против хронических болей в спине

Девайсы облегчили жизнь диабетиков - теперь измерить уровень глюкозы в крови можно без прокола пальца. Устройство имеет датчик с "усиком", который определяет уровень глюкозы в межклеточной жидкости с помощью специального фермента.

Умные очки используют оптические датчики, чтобы измерять пульс в нескольких точках, - это позволяет определить скорость движения крови и артериальное давление. Есть устройство и для неинвазивного мониторинга состояния коронарных артерий. Оно улавливает аудиосигнал - звук, с которым кровь проходит через артерии. На основе этого можно отследить наличие холестериновых бляшек.

Впереди планеты всей, как и во многих других областях, американский миллиардер Илон Маск, один из его проектов - нейроинтерфейс, способный обрабатывать сигналы мозга.

Предполагается, что этот интерфейс будет встроен в миниатюрный имплант, который поможет парализованным людям управлять смартфонами и другими устройствами силой мысли.

Однако пока это все же отдаленные перспективы, зато уже сегодня искусственный интеллект помогает повысить безопасность на дорогах и уменьшить число аварий, которые происходят из-за усталости и потери внимания водителем. По данным исследований автопроизводителей, хотя бы раз в жизни засыпал за рулем каждый третий российский водитель. Российские разработчики создали систему мониторинга, которая сканирует лицо водителя, когда он садится за руль и заводит двигатель.

- В реальном времени камера отслеживает поведение человека и реагирует на любую ситуацию, указывающую на возможную потерю внимания, - рассказал исполнительный директор компании "Антисон" Андрей Белоусов. - Нейросеть анализирует мимику, специфические повороты головы, медленно или часто моргание, зевание и другие признаки снижения концентрации.

Заметив одно или несколько проявлений потери внимания, система дает резкий звуковой или световой сигнал. Если водитель не реагирует, сообщение об инциденте отправляется в центр мониторинга, диспетчеры предпринимают дальнейшие шаги.

С 2020 года система стоит на более чем 9 тысячах единиц транспорта в Москве (включая автобусы, троллейбусы, трамваи и все вагоны метро). По данным Мосгортранса, за 2020 год аварийность на дорогах столицы снизилась на 26 процентов, система предотвратила более 5 тысяч потенциальных инцидентов.