Нужны ли России цены на нефть в 100 долларов за баррель

Главы крупнейших нефтяных компаний Европы и США (Total, Exxon, Shell) заявили, что допускают рост нефтяных цен выше 100 долларов за баррель. Действительно, котировки ежедневно ставят рекорды и уже обновлены максимумы трехлетней давности, цены поднимались выше 76 долларов. Но 1 июля состоится встреча участников ОПЕК+, которая может остановить, ускорить или даже развернуть процесс в обратную сторону.

Едва ли альянс откажется от наращивания добычи, но вопрос в том насколько быстро производство будет расти и на какой срок примут новые условия участники сделки. По словам вице-премьера Александра Новака, возможны разные варианты - от одного до нескольких месяцев.

За дальнейшее подорожание нефти сейчас играет рост спроса на нее и инфляция в США. По некоторым оценкам ослабление доллара может продолжиться до конца этого года. С января, американская валюта потеряла 2,5% по отношению к канадскому доллару, 1,7% к британскому фунту, 1,2% по отношению к рублю. Если будущее решение ОПЕК+ увеличит искусственно созданный дефицит предложения нефти на рынке, то котировки барреля могут рвануть вверх с удвоенной силой.

Сейчас нет дилеммы, добыча или цены, считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Если добычу не нарастят страны ОПЕК+, то ее увеличат США. Это уже происходит, котировки сейчас способствуют расширению производства сланцевой нефти. В интересах России - наращивать добычу постепенно, поскольку мы не сможем сразу выкинуть на рынок большие дополнительные объемы нефти, быстрее это сделает Саудовская Аравия в силу технических и геологических особенностей производства.

С точки зрения Симонова, рост цен выгоден нашим компаниям и бюджету, но стратегически - нефть по 100 долларов за баррель - крайне нежелательный сценарий. Это приведет к сильному подорожанию топлива во всем мире, что едва ли вызовет одобрение. Причем в России это вызовет необходимость опять перенастраивать демпферный механизм или вводить госрегулирование цен.

По мнению эксперта Аналитического центра при правительстве РФ Александра Курдина, со стороны экспортных поступлений в бюджет поддержка цен важнее наращивания объемов добычи. Но если на нефтяном рынке наступит перегрев с избыточно высокими ценами для нынешнего состояния мировой экономики, то это тоже нехорошо. Цены на нефть могут сдерживать мировой рост, а это через массу каналов влияет и на Россию, к тому же за границей активизируются усилия как по ограничению потребления нефти, так и по развитию собственной добычи (в том числе сланцевой нефти). Поэтому корректная стратегия состоит в постепенном наращивании добычи в соответствии с восстановлением мировой экономики, так чтобы цены на нефть оставались стабильными, считает эксперт.

Консервативный подход к росту производства, скорее всего, также проявит Саудовская Аравия. Для нее дальнейший рост цен выгоден. Зависимость бюджета от нефти Саудовской Аравии оценивается выше 70% и после вынужденного сокращения добычи и снижения доходов из-за низких котировок, страна вполне может захотеть получить сверхприбыль. Но опасность потерять рынок из-за роста производства в других странах, а тем более перегреть рынок, что приведет к новому кризису, вероятно, заставит Эр-Рияд действовать сообща с Россией.

Если же говорить о прогнозах глав нефтяных компаний, то год назад они же отказывали нефти в будущем. В той же Total прошлым летом говорили о том, что "черному золоту" осталось два года, после чего потребление нефти в мире начнет сокращаться, а в 2030 году нефтяной эпохе настанет конец. Аналогичные прогнозы, пусть и не столь жесткие были у BP и Shell. Но теперь радикальный пессимизм сменился осторожным оптимизмом. Никто не ждет, что цены надолго задержатся выше 100 долларов, но теперь само такое предположение не кажется фантастичным.

Глава Total заявил об опасности недоинвестирования нефтяной отрасли, что может вызвать дефицит предложения в будущем. Но едва ли инвесторы, видя возможность получить серьезную прибыль в нефтяных проектах, будут ориентироваться на какие-то рекомендации "о нежелательности и неэкологичности" вложений в отрасль, считает Симонов.

С этим согласен директор международной практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора "Делойт" в СНГ Александр Губарев, который отметил, что сырьевой сектор сейчас восстанавливается и компенсирует упущенную ранее выгоду.