Патрушев: Военный бюджет НАТО в 20 раз превосходит расходы на оборону в РФ

Россия хорошо знает, какие пагубные последствия для международной и региональной безопасности несет в себе блоковая политика. Прошедший недавно саммит НАТО продемонстрировал беспрецедентный антироссийский заряд и подтвердил претензии альянса на роль мирового полицейского. Об этом в четверг на Московской международной конференции по безопасности заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"В этой связи взятый Россией курс на наращивание своей обороноспособности является для нас сегодня безальтернативным", - отметил секретарь Совбеза. По его словам, на Западе многие говорят об агрессивной и экспансионистской России. Однако он предложил взглянуть на факты. Как отметил Патрушев, в странах НАТО продолжается рост ассигнований на военные нужды. По его данным, несмотря на падение совокупного ВВП более чем на 6 процентов в период пандемии в 2020 году, военные расходы альянса увеличились почти на 4 процента. При этом в абсолютных значениях по данному показателю страны НАТО без учета США опережают Россию почти в пять раз, а с американским оборонным бюджетом - более чем в двадцать.

"Мы фиксируем высокую интенсивность разведывательных и демонстрационных действий самолетов и кораблей НАТО вблизи российских границ. Наблюдаем существенное увеличение количества учений с отработкой сценариев явной антироссийской направленности, размещение дополнительных сил и средств на российском направлении", - отметил секретарь СБ РФ.

По его мнению, такие действия приводят к созданию напряженности в тех регионах, где еще совсем недавно военно-политическая обстановка была благополучной. В частности, это касается акваторий Балтийского и Черного морей.

Он также отметил, что не может не вызывать озабоченность и деятельность НАТО по милитаризации Арктики, в том числе размещение в этом регионе новых элементов военной инфраструктуры.

"Россия последовательно выступает за безусловное сохранение Арктики в качестве зоны мира и международного сотрудничества, а также за обеспечение режима конструктивного взаимодействия в двусторонних и многосторонних форматах со всеми государствами на основе международных договоров и соглашений", - подчеркнул секретарь Совбеза. Именно в таком ключе, по его словам, и будет выстраиваться российская линия в рамках председательства в Арктическом совете.