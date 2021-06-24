Патрушев: Военный бюджет НАТО в 20 раз превосходит расходы на оборону в РФ

Новости

Концепцию развития транспорта в Приморье представят на ВЭФ-2021 в сентябре 11:56
Вышел первый трейлер ремейка "Тёрнера и Хуча" 12:09
Менеджер: певица МакSим по-прежнему находится в коме 12:03
Власти Москвы назвали условия получения QR-кодов 11:59
Попова заявила об опасности для России от ряда зарубежных лабораторий 11:57
В ГИБДД не поддержали инициативу о возвращении знака "шипы" на автомобили 11:56
Масштаб стихии в Ялте сфотографировали с воздуха 11:55
России потребуется не менее 5 млн трудовых мигрантов 11:51
В Крыму два экс-депутата получили срок за мошенничество с землей 11:42
Суд взыскал с экс-главы Коми и его сообщников 64 млн рублей ущерба 11:41
Штамм COVID-19 "Дельта плюс" выявлен в пяти странах 11:40
Хуснуллин: Ввод жилья нужно увеличивать на 5 млн кв.м ежегодно 11:39
Нарышкин: США за 20 лет не добились гражданского примирения в Афганистане 11:37
В Севастополе МЧС разрешило открыть 17 из 30 пляжей 11:35
В Алуште станут подавать воду 17 часов в сутки 11:25
Братья из ЮАР украли биткоины на 3,6 миллиарда долларов 11:22
Суд в Крыму арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины 11:20
Калининградский суд зарегистрировал иск Земфиры к Гришковцу 11:15
У вокалиста Blink-182 Марка Хоппуса обнаружен рак 11:11
Правительство разрабатывает законопроект об арендном жилье 11:09
Nord Stream 2 AG хочет самостоятельно сертифицировать "Северный поток-2" 11:04
Переболевший COVID-19 губернатор Камчатки сделал прививку 11:01
Портал стопкоронавирус.рф предупредил о мошеннических сайтах-двойниках 10:56
В правительстве готовят новые подходы по сдерживанию цен на жилье 10:55
МИД РФ о Defender: Поведение на грани столкновения с "тяжелейшими последствиями" 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
24.06.2021 11:11
Рубрика: Власть

Патрушев: Военный бюджет НАТО в 20 раз превосходит расходы на оборону в РФ

Текст: Иван Егоров
Россия хорошо знает, какие пагубные последствия для международной и региональной безопасности несет в себе блоковая политика. Прошедший недавно саммит НАТО продемонстрировал беспрецедентный антироссийский заряд и подтвердил претензии альянса на роль мирового полицейского. Об этом в четверг на Московской международной конференции по безопасности заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В этой связи взятый Россией курс на наращивание своей обороноспособности является для нас сегодня безальтернативным", - отметил секретарь Совбеза. По его словам, на Западе многие говорят об агрессивной и экспансионистской России. Однако он предложил взглянуть на факты. Как отметил Патрушев, в странах НАТО продолжается рост ассигнований на военные нужды. По его данным, несмотря на падение совокупного ВВП более чем на 6 процентов в период пандемии в 2020 году, военные расходы альянса увеличились почти на 4 процента. При этом в абсолютных значениях по данному показателю страны НАТО без учета США опережают Россию почти в пять раз, а с американским оборонным бюджетом - более чем в двадцать.

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС
Путин назвал последствия расширения НАТО

"Мы фиксируем высокую интенсивность разведывательных и демонстрационных действий самолетов и кораблей НАТО вблизи российских границ. Наблюдаем существенное увеличение количества учений с отработкой сценариев явной антироссийской направленности, размещение дополнительных сил и средств на российском направлении", - отметил секретарь СБ РФ.

По его мнению, такие действия приводят к созданию напряженности в тех регионах, где еще совсем недавно военно-политическая обстановка была благополучной. В частности, это касается акваторий Балтийского и Черного морей.

Он также отметил, что не может не вызывать озабоченность и деятельность НАТО по милитаризации Арктики, в том числе размещение в этом регионе новых элементов военной инфраструктуры.

"Россия последовательно выступает за безусловное сохранение Арктики в качестве зоны мира и международного сотрудничества, а также за обеспечение режима конструктивного взаимодействия в двусторонних и многосторонних форматах со всеми государствами на основе международных договоров и соглашений", - подчеркнул секретарь Совбеза. Именно в таком ключе, по его словам, и будет выстраиваться российская линия в рамках председательства в Арктическом совете.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Совет Безопасности Россия и НАТО

Главное сегодня

Путин: Нужно укреплять механизмы, обеспечивающие запрет на разработку биооружия
МИД РФ о Defender: Поведение на грани столкновения с "тяжелейшими последствиями"
Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля
Володин призвал жестко пресекать торговлю поддельными сертификатами о вакцинации
Москве разъяснили правила посещения общепита для детей и подростков
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Шойгу: Мир стремительно погружается в новое противостояние