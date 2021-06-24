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24.06.2021 22:10
Рубрика: Экономика

Переболевшие COVID-19 могут получить QR-коды к 30 июня

Текст: Георгий Панин
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

К 30 июня около 9 миллионов человек, которые переболели коронавирусом, могут получить QR-код. Об этом сообщил заместитель главы Минцифры РФ Олег Качанов.

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"Единый регистр переболевших есть в информационных ресурсах Минздрава РФ. Там около 9 миллионов записей о переболевших. <...> Мы сейчас с ними настраиваем интеграцию, чтобы QR-код показывался не только тем, кто вакцинировался, но и тем, кто переболел", - отметил он в эфире "Россия-24".

Он также добавил, что ведомство предоставит техническую платформу для всех регионов, вводящих систему QR-кодов.

В частности, Качанов назвал механизм передачи данных о проведенном вакцинировании или о перенесенной болезни, мобильное приложение "Госуслуги", а также приложение "Сканировщик", которое позволит подтверждать достоверность требуемого документа.

В заключении замминистра рассказал, что Минцифры и Минздрав планируют сократить сроки рассмотрения жалоб населения по теме вакцинации.

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